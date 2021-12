Dybala, le parole sono un dribbling | Antun torna a Torino

Paulo Dybala ha buttato fuori pista tutti quanti con le sue dichiarazioni sul rinnovo di contratto che può aspettare. Antun rientra a Torino.

La Gazzetta dello Sport dà un importante aggiornamento sul contratto di Paulo Dybala. Il fantasista della Juventus domenica sera aveva spiazzato tutti per le parole sul rinnovo contrattuale. I fan bianconeri, già provati dalle vicende sulle plusvalenze, ora temono che anche il loro numero 10 possa fare le valigie. Segno dei tempi magri che corrono e che vedono i bianconeri lontano dalla zona Champions. La Rosea, però, dato un quadro differente di come sembrava due giorni fa. Paulo sottoscriverà un contratto che gli permetterà di arrivare alla doppia cifra: 8 milioni di partenza più 2 di bonus, con un meccanismo particolare legato ai premi. In sostanza se raggiungerà determinati obiettivi prefissati per due stagioni di fila, i bonus entreranno nella parte fissa dello stipendio.

Dybala, arriva il procuratore

Pare che sia solo una questione di firma, perché il resto è già tutto apparecchiato. E’ stato un lavoro lungo e certosino, portato avanti da una parte da Federico Cherubini. Il nuovo responsabile del mercato ha avuto la supervisione dell’amministratore delegato Maurizio Arrivabene. Si sono interfacciati con il procuratore dell’argentino, tra incontri estivi, sms, telefonate e scambi di documenti, per arrivare ad accontentare tutti. L’ultimo contatto, decisivo, c’è stato nelle ultime ore, e ha dato il via libera ad Antun, che una volta arrivato in Italia dovrà sottoporsi a quarantena. Perciò non c’è più tempo per indugiare e già nei prossimi giorni l’agente potrebbe sbarcare nuovamente a Torino, per chiudere con l’happy end una telenovela iniziata in tempi pre Covid. Otto come i gol segnati finora, che ne fanno il miglior marcatore della Juventus. Nonostante qualche infortunio lo abbia costretto a saltare più partite di quante avrebbe desiderato, il suo rendimento è da primo della classe.