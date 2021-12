Calciomercato Juventus, addio imminente | Lo vogliono in Premier

Calciomercato Juventus, l’agente del calciatore in missione in Inghilterra per valutare alcune offerte. Non si esclude una partenza già a gennaio.

Un’altra prestazione da 5 in pagella, volendo essere generosi. E l’ennesima chance sprecata per far ricredere i tifosi sul suo conto. Adrien Rabiot è stato indiscutibilmente uno dei peggiori in campo nella gara di ieri contro il Venezia, terminata sul punteggio di 1-1. Non è riuscito mai ad incidere, commettendo anche diversi errori tecnici, alcuni postati prontamente anche sui social a mo’ di sberleffo. Il centrocampista francese non ingrana, nonostante Massimiliano Allegri gli stia dando fiducia schierandolo spesso tra i titolari. Ma niente da fare: il giocatore sembra incapace di sprigionare il suo potenziale.

Quella di ieri ha il sapore di una bocciatura forse definitiva. Perché Rabiot resta sul mercato e potrebbe essere uno dei primi a lasciare la Juventus, probabilmente anche nell’immediato se arrivasse l’offerta giusta.

Calciomercato Juventus, Newcastle e Chelsea su Rabiot

La scintilla con la Juventus non è mai davvero scoccata ed entrambi, calciatore e società, sono alla ricerca di una soluzione che potrebbe accontentare tutti. Come riporta il Corriere di Torino, la madre di Rabiot, Veronica – che è pure suo agente – in questi giorni è in missione in Inghilterra per valutare alcune offerte. Oltremanica ci sono diversi club interessati all’ex Psg e alcuni sarebbero pronti ad inoltrare una proposta alla Juventus già nella prossima finestra di mercato.

Il suo agente avrebbe avuto dei fitti colloqui con intermediari del Newcastle e del Chelsea, ma in questo momento sarebbero i Magpies in leggero vantaggio. Che hanno la giusta liquidità e devono rinforzare al più presto la loro rosa, essendo invischiati nella lotta per non retrocedere.