Juventus, non c’è pace per Dybala | Le condizioni dell’argentino

Juventus, nuovo stop per l’attaccante bianconero: si tratta del quarto in appena cinque mesi. In attesa della risonanza, ecco le prime indiscrezioni.

Non c’è pace per Paulo Dybala. L’attaccante argentino della Juventus ha giocato solo dodici minuti nella gara di Venezia per via di un problema al ginocchio destro. Massimiliano Allegri lo ha perso subito, in un match in cui c’era disperatamente bisogno della sua qualità. Per la Joya bianconera si tratta addirittura del quarto stop in cinque mesi. L’ultimo era capitato neanche un mese fa, quando fu costretto a tornare in anticipo dal ritiro della sua Argentina.

Un bel problema per il tecnico livornese, che adesso rischia di non averlo a disposizione fino al 2022. Non è da escludere, infatti, che a Dybala vengano risparmiate in via precauzionale le due prossime partite con Bologna e Cagliari, in modo tale da permettergli di recuperare e tornare in campo direttamente a gennaio.

Juventus, per Dybala solo un affaticamento

A meno che l’attaccante bianconero non decida di stringere i denti e scendere in campo ugualmente nei due match prenatalizi. Le ultime notizie riguardo al suo infortunio fanno pensare positivo. Lunedì il giocatore si sottoporrà ad una risonanza, ma la sensazione è che si tratti solamente di un affaticamento. Niente di grave, insomma. La stessa diagnosi di un mese fa, quando si fermò durante la gara della sua Albiceleste contro l’Uruguay nelle qualificazioni mondiali.

Al momento, dunque, è escluso ogni coinvolgimento del ginocchio, come riporta il portale calciomercato.it. Un sospiro di sollievo per Allegri e per i tifosi della Juventus, che potrebbero riaverlo in tempi brevi.