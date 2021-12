Calciomercato Juventus, assist per Allegri | Annuncio ufficiale: “Addio”

By

Calciomercato Juventus, a svelare il futuro del calciatore è il padre. E intanto i bianconeri prendono nota.

Clima sempre più teso all’interno del Barcellona. Il club blaugrana sta vivendo una delle peggiori stagioni dell’ultimo ventennio e ne è prova la clamorosa eliminazione dalla Champions League avvenuta già dopo la fase a gironi. Un evento che non si verificava dalla stagione 2001-01 e che è solamente uno degli stadi di una crisi cominciata qualche anno fa. L’addio di una leggenda come Leo Messi e i problemi finanziari dovuti anche alla pandemia hanno fatto il resto.

La società ha cercato di correre ai ripari dando inizio all’era Xavi, ma le cose non accennano a migliorare. A dicembre il Barça è fuori dall’Europa che conta e nella Liga è già a distanza siderale dal primo posto, occupato dagli acerrimi rivali del Real Madrid: le due squadre al momento sono separate da ben diciotto lunghezze.

Calciomercato Juventus, cinque tra i migliori club d’Europa su De Jong

Molti calciatori oggi in forza ai blaugrana stanno rendendo al di sotto delle aspettative e sembrerebbero prossimi alla partenza. Uno di questi è Frenkie De Jong, classe ’97 pagato a peso d’oro dall’Ajax nell’estate 2019. Anche con Xavi sta deludendo e potrebbe presto diventare un esubero. Le squadre interessate a lui non mancano e fra queste figura anche la Juventus, che ha bisogno di un innesto di qualità in mezzo al campo.

Come ha riporta calciomercato.it, il padre del calciatore, John De Jong, ha dato un’anticipazione del futuro del calciatore: “Il Barcellona ha bisogno di soldi – ha spiegato ad AD – e sicuramente un’offerta importante per Frenkie potrebbe essere d’aiuto per le casse societarie. Cinque dei migliori club d’Europa hanno già chiesto indicazioni sul suo conto”.