Calciomercato Juventus, affare con l’Inter | Via libera immediato

Calciomercato Juventus, il centrocampista torna d’attualità se Sarri e la Lazio dovessero riuscire a mettere le mani sul giocatore.

Se c’è una zona in cui la Lazio ha necessità di investire, quella è senz’altro il centrocampo. La società ha pertanto messo gli occhi su qualcuno che potrebbe alzare notevolmente l’asticella e risolvere molti dei problemi tattici e logistici riscontrati in partita. Maurizio Sarri vuole Matías Vecino, l’uruguaiano che oggi veste la maglia neroazzurra. Ha già lavorato con lui in passato ai tempi dell’Empoli e vorrebbe, quindi, averlo nuovamente a sua disposizione perché funzionale al modo in cui intende rinnovare la squadra.

Lo vuole talmente tanto che, come ha riferito Il Messaggero nell’edizione odierna, starebbe facendo di tutto per convincere Lotito a continuare in questo accanitissimo corteggiamento. Pare che l’offerta sia anche piuttosto rivelante: si parla di qualcosa come 2 milioni di euro. Potrebbe succedere di tutto, a questo punto.

Leggi anche: Formazioni ufficiali Juventus-Udinese | C’è un’esclusione eccellente

Calciomercato Juventus, Luis Alberto più lontano dalla Lazio: occhio ai nerazzurri

Soprattutto perché l’Inter sembrerebbe interessata, dal canto suo, ad un biancoceleste: Luis Alberto. Qualora l’affare Vecino dovesse andare in porto, il suo spazio si ridurrebbe drasticamente. Con Sarri, Luis Alberto gioca poco. Oggi, contro la Salernitana, è rimasto in campo per tutti e novanta i minuti di gioco, ma finora non è stato impiegato con continuità, come invece avveniva durante la gestione Inzaghi.

Un’operazione che difficilmente andrà in porto a gennaio, ma a giugno potrebbero cambiare molte cose. L’Inter non è la sola ad averlo nel suo radar. Anche la Juventus ci pensa: all’orizzonte si profila dunque un altro scontro coi nerazzurri.