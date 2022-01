Calciomercato Juventus, formula accettata: 40 milioni sul piatto

Calciomercato Juventus, l’affare potrebbe sbloccarsi da un momento all’altro. A patto però che si trovi prima il sostituto.

Siamo a gennaio ma è una settimana caldissima quella che si staglia all’orizzonte. Non solo per quanto riguarda l’affare Vlahovic, destinato inevitabilmente a monopolizzare l’attenzione fino alla chiusura del mercato. Perché un altro importante banco di prova per gli uomini mercato della Juventus sarà quello delle cessioni. Non sono pochi i calciatori in uscita e che stanno spingendo per lasciare la Continassa, di comune accordo con la società. Ma per alcuni di loro devono essere ancora limati diversi dettagli.

Ad esempio si sono improvvisamente interrotte le trattative per la cessione di Aaron Ramsey in Premier League, con il gallese che continua a non essere convinto delle possibili destinazioni. Restando a centrocampo, potrebbe essere invece la volta buona per cedere Rodrigo Bentacur, appetito dall’Aston Villa.

Calciomercato Juventus, ok dell’Arsenal ai diciotto mesi di prestito per Arthur

Si va verso una svolta anche per Arthur, il centrocampista brasiliano che sta spingendo per andare all’Arsenal, dove gli sarebbe garantito un maggiore minutaggio. La dirigenza dei Gunners nelle ultime ore avrebbe accettato la formula proposta dalla Juventus: il prestito oneroso per diciotto mesi. Da Londra però, come riporta il giornalista Marcello Chirico, continuano a non essere pienamente convinti della cifra dell’eventuale riscatto, che ammonterebbe a 50 milioni di euro.

Restano in ogni caso ampi i margini, visto che se la Juventus dovesse abbassare le pretese la trattativa per Arthur potrebbe sbloccarsi. Fermo restando, tuttavia, che i bianconeri dovranno prima trovare un sostituto per liberare il centrocampista verdeoro.