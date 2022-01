Calciomercato Juventus, sguardo al futuro | In tre sull’esterno

Il calciomercato invernale è agli sgoccioli, logico che la Juventus inizi a guardare anche alle possibili mosse da fare in estate.

Dopo aver rinforzato la rosa di Max Allegri adesso la dirigenza, a bocce ferme, si dedicherà ai rinnovi contrattuali e ovviamente inizierà a guardare ai possibili colpi da mettere a segno in estate. Elementi che potrebbero essere le colonne della Juventus del domani.

Un obiettivo possibile è Andrea Cambiaso, classe 2000, laterale sinistro del Genoa che sta giocando con continuità e sta avendo un ottimo rendimento. I bianconeri devono del resto iniziare a pensare all’erede di Alex Sandro e il giovane italiano rappresenta una soluzione possibile.

Calciomercato Juventus, per Cambiaso ci sono anche Inter e Atalanta

Come ha rivelato Sky Sport, rischia però di scatenarsi una piccola asta per il laterale. La Juventus infatti sta seguendo con attenzione il calciatore per il futuro, ma se vorrà portarlo a Torino dovrà battere una concorrenza non da poco. L’Inter infatti ha appena preso Gosens per coprire la fascia sinistra, ma potrebbe perdere Ivan Perisic che è in scadenza di contratto. In caso di suo addio potrebbe gettarsi proprio su Cambiaso per rinforzare quel settore del campo. E anche l’Atalanta, che appunto ha appena ceduto Gosens, cerca un laterale sinistro di prospettiva ed è pronta a investire sul calciatore del Genoa. Un futuro insomma tutto da decidere per Cambiaso destinato comunque ad approdare in una big.