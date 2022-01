Calciomercato Juventus, apertura improvvisa | L’agente fa saltare tutto (per ora)

Calciomercato Juventus, apertura improvvisa da parte del club. Ma al momento a bloccare l’operazione ci ha pensato l’agente. Le notizie dell’ultim’ora

Ci sarebbe stata un’apertura improvvisa da parte del club di appartenenza. Ma a bloccare l’operazione ci avrebbe pensato in questo momento l’agente del calciatore. Ovviamente tutto può cambiare nello spazio di poco tempo visto che di mezzo c’è la Juventus. Ma in questo istante la situazione è così. Almeno secondo quanto riportato da Sportitalia.

Insomma, il Cagliari per Nandez aveva dato la disponibilità di cederlo con il diritto di riscatto e non con l’obbligo. Che poi era la formula richiesta da parte della società bianconera. Ma a fermare il tutto per una questione relativa alle commissioni da prendere, ci avrebbe pensato l’agente del calciatore, che vorrebbe inserire questa formula. Adesso ovviamente la palla passa all’esterno, che potrebbe anche decidere di accettare l’addio per trasferirsi in bianconero. Andando contro a quelle che ormai sono le richieste di qualunque procuratore che non hanno intenzione di andare incontro alle esigenze o alle voglie dei propri rappresentati ma che vogliono, soprattutto, riempire il proprio portafoglio.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, ultim’ora ufficiale: contratto depositato in Lega

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, colpaccio last minute in Bundesliga | Decide tutto Nandez

Calciomercato Juventus, si attendono evoluzioni per Nandez

Come detto però la trattativa andrà avanti fino all’ultimo minuto disponibile. E la sensazione è che si possa concludere se l’ostacolo al momento è solamente quello della volontà dell’agente di Nandez.

Un prestito di 18 mesi con diritto di riscatto, questo sarebbe l’accordo che Juventus e Cagliari avrebbero trovato per il giocatore. Che proprio nell’ultimo giorno utile si potrebbe trasferire in bianconera. Dando un’ulteriore possibilità di scelta in mezzo al campo a Massimiliano Allegri. Vedremo. Anche se il tempo ovviamente stringe.