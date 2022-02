Juventus-Hellas Verona, goal ed “ansia” | Cosa filtra dopo il cambio

Juventus-Hellas Verona, dopo il goal è stato costretto al cambio: ecco cosa filtra. Intanto, vittoria fondamentale dei bianconeri.

Non avrebbero potuto bagnare in modo migliore il proprio esordio Vlahovic e Zakaria, entrambi in goal nella gara contro l’Hellas Verona.

ll serbo ha aperto le danze, con un pallonetto che beffardamente si è depositato alle spalle di Montipo. L’elvetico ha raddoppiato, chiudendo di fatto i giochi, dopo un’azione travolgente di Alvaro Morata, che è riuscito a caracollare il pallone per molti metri, crearsi lo spazio giusto, e servire al compagno un pallone da spingere solo in rete. ll centrocampista, però, è stato costretto a chiedere il cambio al minuto ’83: potrebbe trattarsi di un colpo alla zona lombare, anche se verosimilmente le sue condizioni verranno valutate nel corso delle prossime ore.

L’ex centrocampista del Borussia Mönchengladbach ha fornito una prova di sostanza, senza fronzoli: previdente nella fase di non possesso, non ha lesinato incursioni offensive. In una di queste, ha trovato una rete di fondamentale importanza che ha permesso alla compagine di Allegri di mettere in ghiaccio la partita.