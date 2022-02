Juventus-Sassuolo, Dybala è una furia | Il gesto che incornicia la serata horror

Juventus-Sassuolo, fa tutto Dybala: la “Joya” non le manda a dire al compagno di squadra. Cosa è successo dopo la mezz’ora.

Il primo tempo di Juventus-Sassuolo si è chiuso sul risultato di 1-1. Dopo l’iniziale vantaggio di Dybala, la compagine di Dionisi, che non si è affatto persa d’animo, ha trovato il meritato pareggio grazie a Traorè. Proprio la Joya è risultato il più attivo, anche nell’incitare la squadra.

Curioso l’episodio che ha coinvolto l’attaccante argentino, che poco dopo la mezz’ora è risultato protagonista di una sorta di battibecco con Arthur, reo di non compiere i movimenti giusti per cercare di trovare fonti di gioco ad una manovra troppo arida. Dybala se l’è presa animatamente con il compagno, che assieme a Mckennie è risultato il peggiore in campo al termine dei primi 45 minuti di gioco. Il numero 10 è apparso piuttosto ispirato, e si aspetta una pronta reazione dai compagni, che dopo il goal hanno dato l’impressione di “sedersi” e di non voler azzannare la partita.