Juventus, vento di bufera contro Allegri | Rispunta Pirlo

Juventus, le polemiche social contro Allegri non accennano a placarsi: c’è chi invoca addirittura Andrea Pirlo.

Il pareggio ottenuto all’Estadio de la Ceramica fa sì che i discorsi qualificazione per la Juventus restino ancora aperti in vista del ritorno. Tuttavia, Max Allegri è finito ancora una volta dietro al banco degli imputati.

Molti tifosi sui social hanno criticato l’atteggiamento eccessivamente remissivo assunto dai bianconeri una volta passati in vantaggio grazie alla prodezza di Vlahovic dopo appena 32 secondi di gioco. Baricentro troppo basso, contropiede-dipendenza e un’ossessione quasi compulsiva ad arretrare il proprio raggio di azione, unita ad una manovra generalmente lente e compassata, sono i principali argomenti che fungono da valvola da sfogo per una fetta della torcida bianconera. C’è chi arriva emblematicamente a confrontare la Juve della gestione Allegri con quella di Pirlo, affermando come sotto quest’ultimo ci fosse almeno una proposta di gioco più o meno condivisibile.

Juventus, tutti contro Allegri: i social “votano” Pirlo

I social sono immediatamente diventati cassa di risonanza del malcontento diffuso della tifoseria, che vorrebbe che la propria squadra prendesse in mano con consapevolezza le redini del gioco, e non si limitasse a quell’atteggiamento per certi aspetti speculativo ed eccessivamente pragmatico mostrato fino ad ora. Vero è, che dopo un inizio di stagione assolutamente in sordina, la Juventus è riuscita comunque a risalire dalle sabbie mobili delle zone pericolanti in Serie A, e comunque ad avere dalla sua il vantaggio di disputare la gara di ritorno degli ottavi di Champions davanti al proprio pubblico, da una situazione di totale equilibrio. Tuttavia, le “accuse” ad Allegri non mancano:

Quella di Pirlo nessuno l’ha mai spacciata per bella, quella di Sarri non sarà stata bella ma almeno ci provava e ha comunque vinto qualcosa. Questa di Allegri non solo non prova a giocare ma non vincerà neanche nulla. Quindi alla fine della stagione cosa ti resta? — HxRussel (@StefanoRu18) February 23, 2022

Difendere in 11 non vuol dire migliorare la fase difensiva. E questo claim NON è vero. Lo testimonia anche il fatto che a questo punto della stagione Pirlo aveva subito 22 gol, 1 gol in meno di Allegri (23). — Edivad (@_Paulito10) February 23, 2022

ok gli infortuni, ok pareggiare con i campioni di Europa League, ma #Villareal vs #Juventus sembrava una partita di Serie D. Vlahovic segna comunque, pure allenato da un mister imbarazzante. Non sono sicuro che Pirlo sia peggio di questo Allegri, però i capiscer siete voi. #Ucl — Denzelismo🇳🇱🗑 (@Ec14_) February 23, 2022