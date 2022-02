Juventus, nessuno come la Signora | Le altre big restano a guardare

Juventus, ancora una successo fuori dal campo per i bianconeri a margine della serata di Champions League.

La Juventus è riuscita a superare se stessa. Altro importante record collezionato dai bianconeri dopo aver letteralmente “sbancato” qualche settimana fa nel quarto di finale di Coppa Italia contro il Sassuolo. Stavolta di mezzo non c’era la coppa nazionale ma la Champions League, la competizione più importante e nobile dell’intero continente.

Gli uomini di Massimiliano Allegri si sono dovuti accontentare di un pareggio all’Estadio de la Ceramica contro la squadra di Unai Emery. Ma in compenso sono stati in assoluto i più seguiti in televisione. La gara con il Villarreal, in diretta su Canale 5, era tra quelle visibili in chiaro e la Vecchia Signora ha fatto “incetta” di spettatori ancora una volta. Come riporta Calcio e Finanza, oltre cinque milioni (5.336.000) sono rimasti incollati davanti agli schermi per assistere alle gesta di Dusan Vlahovic e dei suoi compagni.

Juventus, la gara con il Villarreal fa registrare il record di ascolti stagionale

Con uno share del 21% è record di ascolti per questa stagione. Addirittura superato – di poco – il match che i bianconeri giocarono lo scorso novembre contro il Chelsea nella fase a gironi della coppa dalle grandi orecchie. La partita valida per l’andata degli ottavi di finale contro il Sottomarino Giallo è stata di gran lunga più seguita rispetto a quella tra Psg e Real Madrid, che una settimana fa aveva oltrepassato la soglia dei quattro milioni di spettatori.