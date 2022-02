Il calciomercato della Juventus di fatto non è mai chiuso, la dirigenza bianconera è costantemente al lavoro per migliorare la squadra.

L’arrivo di Vlahovic può essere considerato come il più grande colpo finora messo a segno in questo 2022. Insieme a Zakaria il centravanti della Fiorentina è stato portato a Torino con l’obiettivo di aprire un nuovo ciclo vincente. Tuttavia i due innesti di gennaio non possono certo bastare alla tifoseria, che sogna sempre più in grande.

Durante i prossimi mesi dunque i dirigenti della Juventus si daranno da fare per regalare a mister Allegri altre pedine importanti per il suo progetto calcistico. Ci sarà bisogno di rinforzi praticamente in tutte le zone del campo.

Calciomercato Juventus, per Koulibaly il Napoli chiede 70 milioni di euro

Anche in difesa è atteso qualche colpo da parte della dirigenza e sono tanti i nomi che circolano ormai da settimane come possibili eredi di Chiellini e Bonucci. Anche quello di Koulibaly, centrale del Napoli il cui rendimento ormai da anni è altissimo. “Mundo Deportivo” spiega che il contratto del difensore senegalese è in scadenza nel 2023 e per ora non sembra esserci in arrivo un accordo per prolungare con il Napoli. Il Barcellona ha inserito Koulibaly in cima alla lista delle preferenze in vista della prossima estate, ma il presidente del Napoli De Laurentiis non è intenzionato a fare sconti. Anche City e Psg avevano preso informazioni sul difensore, ricevendo in cambio sempre la stessa risposta. Ovvero che il difensore potrebbe partire per non meno di 70 milioni di euro. Una somma decisamente importante, ancor più pensando al fatto che si avvicina la fine del suo accordo con il Napoli. Chi vuole il giocatore sa però che il prezzo è quello.