Juventus, i tifosi adesso ci credono | Parte l’operazione rimonta

La Juventus può tornare in lotta per lo scudetto? E’ questo quanto si stanno chiedendo i tifosi bianconeri dopo il sabato di serie A.

Quel che sembrava essere fino a qualche settimana fa solamente un miraggio può tornare invece come un obiettivo per Dybala e compagni. E’ bene precisarlo subito, vincere il campionato quest’anno rimontando Milan, Inter e Napoli sarebbe per Allegri e i suoi ragazzi un vero e proprio capolavoro.

La Juventus si trova al momento al quarto posto in classifica dopo il successo sull’Empoli e vede finalmente alla portata chi finora sembrava essere irraggiungibile. Le tre battistrada hanno rallentato la loro marcia. Nella peggiore delle ipotesi sarebbero otto i punti da rimontare sulla prima in classifica qualora l’Inter dovesse vincere la gara da recuperare.

Juventus, Vlahovic straordinario in questo 2022

Cosa ha in più la Juventus in questo 2022 per poter sperare nella clamorosa rimonta? Senza dubbio un Dusan Vlahovic in più nel motore. L’ex attaccante della Fiorentina si è integrato a meraviglia negli schemi di Allegri ed è risultato subito essere decisivo in zona gol. La fiducia è cresciuta, la squadra è ripartita bene dopo il mercato di gennaio e la striscia di imbattibilità si sta allungando gara dopo gara. Di contro c’è da dire che la Juve sarà impegnata su più fronti e spenderà tante energie, ancor di più in questa fase nella quale Allegri si ritrova a gestire una squadra falcidiata dalle assenze per infortunio. Mancano ancora tante gare alla conclusione e la Juventus è quella che tra le prime quattro ha meno da perdere, questo potrebbe essere un fattore importante. Del resto fino a qualche ora nemmeno il più ottimista dei tifosi avrebbe pronosticato un rientro dei bianconeri nella volata per il tricolore. La Juve deve ancora inseguire, ma vedere finalmente le “ruote” dell’avversario davanti potrebbe essere uno stimolo per compiere il più clamoroso dei sorpassi. I tifosi ci credono, consapevoli – come detto – che in caso di mancata conquista dello scudetto la stagione juventina non potrà comunque considerarsi fallimentare.