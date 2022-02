Juventus, Allegri e i tifosi in ansia | Oggi gli esami strumentali

La Juventus in questa fase della stagione sta facendo i conti con una infermeria piena a causa dei tanti infortuni occorsi ai suoi calciatori.

La lista degli indisponibili con la quale si trova a dover fare i conti mister Allegri è davvero molto lunga in questo momento. Da Chiellini ad Alex Sandro, da Bernardeschi a Kaio Jorge, il tecnico ha di fatto gli uomini contati e punterà molto anche su alcuni elementi dell’under 23 per completare la lista dei convocati.

E’ soprattutto il centrocampo che si ritrova di fatto con gli uomini contati. Non bisogna dimenticare che a gennaio la Juventus ha lasciato partire Ramsey e Bentancur, ingaggiando al loro posto il solo Zakaria. Anche numericamente dunque la coperta è corta, ancor più dopo l’infortunio occorso a McKennie che terrà l’americano fuori almeno per un paio di mesi. Oggi sarà un giorno molto importante per capire quanto rimarrà fuori Zakaria.

Juventus, oggi gli esami di Zakaria per il problema all’adduttore

#Zakaria si sottoporrà a esami strumentali nella giornata di domani per valutare il problema alla regione adduttoria della coscia sinistra ⛔️🇨🇭@GoalItalia — Romeo Agresti (@romeoagresti) February 27, 2022

Come ha ricordato ieri il giornalista Romeo Agresti su Twitter, è tempo di esami strumentali per il centrocampista svizzero, uscito anzitempo dalla sfida contro l’Empoli. Esami che serviranno a capire l’entità dell’infortunio all’adduttore della coscia sinistra. La speranza di Allegri e dei tifosi bianconeri è quella che Zakaria possa rimanere fuori il minor tempo possibile, visto che gli uomini a centrocampo sono davvero contati in questa fase della stagione. In ogni caso appare improbabile che il calciatore possa essere a disposizione per la sfida di mercoledì sera contro la Fiorentina.