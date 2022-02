Sono tante le voci di calciomercato che tengono banco anche in questo periodo dell’anno in casa Juventus. I tifosi sognano i colpi per il futuro.

La formazione bianconera necessita ancora di altri innesti dopo gli arrivi a gennaio di Zakaria e Vlahovic. Specie il centravanti sta facendo la differenza a suon di gol, confermando di essere un investimento davvero azzeccato per la Juventus. Non solo per il presente ma anche per il futuro.

Di sicuro però mister Allegri e i tifosi bianconeri si attendono altri volti nuovi nel corso della prossima estate. Rinforzi in tutti i reparti, dalla difesa all’attacco, che possano far compiere un ulteriore salto di qualità alla squadra torinese. Vogliosa di puntare allo scudetto ma anche ad un cammino europeo da assoluta protagonista. Ci sarà prima da capire però il futuro dei cinque giocatori che sono in scadenza di contratto.

Calciomercato Juventus, Perin pronto a restare in bianconero

E’ inevitabile sottolineare come la Juventus dovrà per forza di cose intervenire ancor di più sul mercato qualora non arrivasse il rinnovo del contratto per i cinque giocatori che hanno l’accordo in scadenza il prossimo 30 giugno. Dybala e Bernardeschi sembrano essere i casi più spinosi, ma ci sono anche De Sciglio, Cuadrado e Perin che devono trovare un nuovo accordo. Proprio per quanto riguarda il portiere, all’orizzonte sembra esserci il prolungamento della sua esperienza in bianconero. L’ex Genoa non avrà magari il posto da titolare assicurato come in passato, ma quest’anno alla Juve si è fatto sempre trovare pronto quando è stato chiamato in causa. Allegri conta di affidargli la porta anche nella semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina. A marzo potrebbe poi arrivare la firma sul nuovo contratto, con un accordo che dovrebbe aggirarsi attorno a 1.5 milioni di euro a stagione.