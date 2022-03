Juventus-Spezia, bomber a serio rischio forfait | Annuncio UFFICIALE

Juventus-Spezia sempre più vicina: l’annuncio ufficiale che getta ombre sulla possibile presenza del bomber. I dettagli.

La vittoria contro la Fiorentina ha sicuramente dato morale ad un ambiente galvanizzato dai risultati degli ultimi due mesi. In casa Juventus, ora, l’obiettivo primario resta quello di accumulare più punti possibili in campionato, da una parte per consolidare il quarto posto che, virtualmente, sarebbe a panaggio, dall’altra per mettere pressione alle “tre dell’Ave Maria”.

Compito sicuramente non facile, anche se Allegri – in vista della gara contro lo Spezia, in programma allo Stadium – spera di recuperare pedine importanti che possano dar man forte. Proprio la gara contro i liguri può rappresentare un vero e proprio turning point della stagione dei bianconeri, che devono obbligatoriamente andare a caccia dei tre punti contro la compagine di Thiago Motta, beffata dalla Roma nel finale dal rigore di Tammy Abraham. A tal proposito, ci sono importanti novità da segnalare.

Juventus-Spezia, Nzola a rischio: UFFICIALE, ancora differenziato per l’attaccante

Con un comunicato apparso sui propri siti ufficiali, lo Spezia ha fornito maggiori ragguagli in merito al recupero di alcune sue pedine. Per la gara contro la Juventus, però, Thiago Motta potrebbe essere costretto a fare meno di Nzola, che anche oggi ha proseguito il suo lavoro differenziato. Ecco la nota del club ligure: “Nuovo allenamento per le Aquile sul terreno del Comunale di Follo in preparazione al match di domenica contro la Juventus. Dopo il consueto riscaldamento, i ragazzi di mister Thiago Motta hanno svolto una serie di torelli, esercitazioni tecnico-tattiche e partitella finale. Rientrato regolarmente in gruppo Zoet, mentre Colley e Sala hanno svolto fisioterapia. Ancora differenziato per Nzola.”