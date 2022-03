Calciomercato Juventus, patto di ferro con Raiola | Tripla firma – VIDEO

Calciomercato Juventus, intreccio con Raiola: la tripla firma che fa saltare il banco. I dettagli della maxi operazione.

Nelle ultime sessioni di calciomercato, il legame tra Mino Raiola e la Juventus si è andato via e via cementando, e non è escluso che già in estate le parti potrebbero tornare ad aggiornarsi. In primo luogo, infatti, bisogna sciogliere il nodo legato al futuro di De Ligt: la situazione più probabile, e per certi versi auspicabile da ambo le parti, prevedrebbe un rinnovo con prolungamento di un’altra stagione, con contratto fino al 2025 alle stesse cifre percepite attualmente dall’olandese. Ma non è finita qui. Con il potente agente, tra gli altri, anche di Paul Pogba, si sta ragionando in vista di un possibile approdo all’ombra della Mole di Ryan Gravenberch. L’olandese box to box dell’Ajax è valutato dai Lancieri circa 35 milioni di euro; monitorato anche da Bayern e Real Madrid, il gioiello classe ‘2002 è considerato l’innesto ideale per proseguire la linea inaugurata dai colpi Locatelli e Vlahovic.