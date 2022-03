Juventus, l’infortunio di Dybala fa scatenare i tifosi | Bufera social

Juventus, l’infortunio di Paulo Dybala non è andato giù ai tifosi: scoppia la polemica social. Cosa sta succedendo.

L’ennesimo infortunio muscolare di una stagione che definire problematica sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo, non è andato giù ai tifosi della Juventus. Ci stiamo riferendo alle noie fisiche di Paulo Dybala, con l’attaccante argentino che sarà costretto a dare forfait anche contro lo Spezia.

Brutta tegola per la Juventus, che si apprestava a “riabbracciare” il numero 10 dopo il problema fisico patito durante il derby. E invece, come annunciato da Massimiliano Allegri nella conferenza stampa di presentazione alla sfida contro la compagine di Thiago Motta, il vicecapitano della Juventus, con cui è in ballo anche la questione legata al rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2022, non sarà della gara, a causa di un riacutizzarsi del risentimento al flessore. Immediatamente i social sono diventati cassa di risonanza del disappunto della torcida juventina, evidentemente stizzita per i continui stop del calciatore che avrebbe dovuto trascinare la squadra. Ecco una parte dei tanti commenti di disappunto che sono arrivati in queste ore:

#Dybala risentimento al flessore ovvero una zona diversa da quella precedente. E niente ragazzi, 28 anni e ne dimostra 35. — Bianconerodoc (@bianconerodoc10) March 5, 2022

#Dybala lo stimo tanto come giocatore perché è davvero uno dei più forti nel suo ruolo, ma non puoi avere costantemente problemi muscolari.

Ora i dubbi sono due: o è troppo fragile o lo staff non lavora bene (visti anche i 300 infortuni a stagione)#Juventus #infortunati — Simob94 (@simoblack9421) March 5, 2022

Un raggiante #Dybala prima del suo problema muscolare numero 187. pic.twitter.com/RMjTEgieyX — Marco (@M4rco79) March 5, 2022