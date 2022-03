Juventus-Spezia, Allegri: “Nuovo stop per Dybala” | Esclusione eccellente in attacco

Juventus-Spezia, le parole di Max Allegri nella conferenza stampa di presentazione alla sfida contro i liguri.

Partita fondamentale quella contro la Spezia, per una Juventus che, reduce dal successo contro la Fiorentina in Coppa Italia, vuole continuare a mettere pressione alle prime della classe, mettendo a distanza di sicurezza l’Atalanta, attesa dal delicato confronto dell’Olimpico contro la Roma.

Nella consueta conferenza stampa di vigilia, Allegri ha toccato diversi argomenti. Ecco le parole del tecnico livornese:

SPEZIA “Ha vinto 4 trasferte, anche a Genova: è una squadra che gioca, ha dei calciatori con tecnica, calciano bene gli angoli e le punizioni. Sempre più difficile vincere le partite, dobbiamo essere aggressivi: fortunatamente ci sarà anche lo Stadium quasi pieno, ci dovrà essere una bella spinta anche dai tifosi e cercheremo di portare a casa la vittoria.

DiFESA A 3 e RUGANI “Probabilmente Rugani sarà titolare. Bonucci è fermo: c’è da ringraziarlo perché ha giocato delle partite in cui non stava bene. Alex Sandro sta procedendo bene e credo di averlo per la partita con il Villarreal. De Sciglio non giocherà, ha un problema al ginocchio. Chiellini ancora out, Bernardeschi recuperato al 100%. Dybala ancora fuori, ieri è uscito anzitempo per un problema al flessore. Dispiace perché aveva recuperato, ma ha avuto un risentimento.”

BERNARDESCHI – “Non parte dall’inizio. Vlahovic potrebbe partire dalla panchina: deciderò domani”.

“Attualmente siamo quinti: abbiamo tre squadre davanti, servono minimo 84 punti per vincere lo Scudetto. Bisogna pensare al quarto posto, abbiamo un ottavo di Champions, una semifinale di Coppa Italia da giocare. Quando sei alla Juventus, punti al massimo: bisogna lavorare.”

DANILO – “Ha già giocato come centrale, ha voglia di vincere. Si mette a disposizione: ora ancora più di prima, bisogna mettere da parte gli obiettivi personali.”

CUADRADO – “In questi ultimi due giorni l’ho visto bene, se giocano Morata e Kean potremo giocare con due punti”.

DYBALA – “Tecnicamente non si può discutere. Chiaramente poi ci sono gli aspetti contrattuali, che non dipendono da me. Paulo è 8 anni che è alla Juve, ed è indiscutibile sul piano tecnico.”

LOCATELLI e ARTHUR – “Hanno fatto una buona partita, così come Rabiot, che ha dato sostanza e fisicità.”

INFORTUNIO DYBALA – “Stiamo valutando al meglio nella gestione di tutti gli infortuni, da cosa possono dipendere: c’è anche la componente psicologica oltre che quella fisica, stiamo provando a capire al meglio le problematiche.”

POGBA – “Non ha senso parlare di Pogba, che ora è al Manchester. Avevo un ottimo rapport, si è un pò arrabbiato perché contro di me perdeva a calcio e basket (ride). Abbiamo un quarto posto da conquistare, un ottavo di Champions e la semifinale di Coppa Italia.”