Calciomercato Juventus, scelto il vice Cuadrado: 9 milioni in Serie A

Calciomercato Juventus, caccia al vice Cuadrado: Cherubini fiuta un altro colpo in Serie A. Operazione da 8-9 milioni di euro.

Il mese di marzo è appena cominciato e la Juventus, oltre a sciogliere il rebus legato ai tanti rinnovi di contratto ancora da perfezionare, si sta già attivando a scandagliare il mercato, alla ricerca di innesti funzionali con cui dar man forte a zone nevralgiche del campo “scoperte”.

In questa duplice ottica si collocano le manovre sulla corsia destra, fascia di competenza di Juan Cuadrado: con il colombiano, l’accordo per il prolungamento è sempre più vicino, anche se manca l’intesa totale sia sulle cifre, sia sulla durata del contratto, anche se si dovrebbe optare per la soluzione 1+1. Tuttavia, come evidenzia questa stagione, sono relativamente poche le partite che “Il Panita” ha disputato nella posizione di terzino basso, vuoi perché Allegri ha deciso di optare molte volte per una retroguardia a tre ” liquida”, sfruttando la poliedricità e l’intelligenza tattica di Danilo, vuoi perché l’infortunio di Chiesa ha obbligato a rivoluzionare piani tattici in quel momento ancora allo stato embrionale. E così, il profilo cercato dalla Juventus per la prossima estate, è quello di un esterno giovane, dinamico e futuribile, dai costi relativamente contenuti.

Calciomercato Juventus, fari puntati su Bellanova: cifre e dettagli

In quest’ottica, si collocano i sondaggi per Singo, ma non solo. Secondo quanto riferito dal giornalista di goal.com Romeo Agresti, infatti, i bianconeri avrebbero cominciato a tastare il terreno per Raoul Bellanova, autore di una stagione importante in quel di Cagliari, impreziosita da due assist e un goal, contro il Torino. Il classe ‘2000 nativo di Rho, cresciuto nelle giovanili del Milan, con esperienze anche all’Atalanta e al Pescara, formalmente ancora di proprietà del Bordeaux, si appresta ad essere riscattato dai sardi, che potrebbero valutarne la cessione in estate. Nelle idee della Juventus, l’operazione prevedrebbe un esborso tra gli 8 e i 9 milioni di euro, in quella che si configura come una pista da monitorare con estrema attenzione. “Madama” si è resa protagonista dei primi sondaggi esplorativi, che potrebbero portare ad una vera e propria trattativa nel corso delle prossime settimane.