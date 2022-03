Calciomercato Juventus, “tormentone” Zaniolo | Cherubini ha deciso la prossima mossa

Calciomercato Juventus, l’attaccante giallorosso è stato tra i migliori in campo contro l’Atalanta: continuano le voci di mercato attorno a lui.

Contro l’Atalanta è stato indiscutibilmente uno dei migliori in campo. Un’altra prestazione superlativa per Nicolò Zaniolo, che finalmente sta trovando quella continuità che nelle ultime stagioni è sempre stata il suo tallone d’Achille. L’attaccante della Roma fornito l’assist decisivo a Tammy Abraham che ha determinato il successo giallorosso sull’Atalanta. Tre punti pesanti per la formazione di José Mourinho, rientrata in corsa per l’Europa.

Ma, parallelamente a quello che succede sul rettangolo verde, su di lui continuano incessantemente a circolare voci di mercato. Nelle ultime settimane Zaniolo è stato più volte accostato alla Juventus. C’è da dire che alla società bianconera è sempre piaciuto e il giocatore – tifoso bianconero sin da bambino – a quanto pare sarebbe felice di approdare a Torino. Nei giorni scorsi ha fatto discutere un suo “like” sul social Instagram ad un’immagine che ritraeva l’esultanza di Dusan Vlahovic con i suoi compagni. Un gesto prontamente riportato addirittura in prima pagina dalla Gazzetta dello Sport e interpretato come un possibile “segnale” all’indirizzo della Vecchia Signora.

Calciomercato Juventus, i bianconeri studiano la soluzione

Il contratto di Zaniolo con la Roma scade nell’estate 2024 ma l’agente del trequartista giallorosso ha già fatto intendere che i tempi non sono maturi per discutere del rinnovo. Se ne riparlerà forse a fine stagione, come riporta calciomercato.it. La Juventus tuttavia ancora non si è mossa ufficialmente e probabilmente sta studiando la soluzione per poter arrivare al numero 22 della squadra capitolina. Quel che è certo è che la Roma sarebbe disposta ad ascoltare un’eventuale offerta e sedersi attorno ad un tavolo per trattare.