Juventus-Villarreal, allarme Allegri: doppia tegola pesantissima

Juventus-Villarreal, Allegri non recupererà due pezzi da novanta in vista della sfida di Champions League contro gli spagnoli.

Il tour de force della Juventus è entrato nella sua fase più calda: i bianconeri, dopo le tre vittorie consecutive contro Empoli, Fiorentina e Spezia, sono attesi dalla prova del nove al cospetto della Samp al “Ferraris”, preludio al turning point di Champions. E proprio in vista della sfida di Torino contro il Villarreal, ci sono importanti aggiornamenti su cui porre l’accento.

Come riferito da Luca Momblano, intervenuto nel corso della diretta Twitch di “Juventibus”, Allegri non potrà fare a meno di Bonucci e Zakaria che, salvo clamorosi colpi di scena, non saranno della partita. Permangono dubbi, invece, in merito al possibile utilizzo di Chiellini e Dybala, le cui condizioni verranno valutate nel corso dei prossimi giorni. Recuperati, invece, Juan Cuadrado – che ha smaltito i postumi dello stato influenzale patito qualche giorno fa – e De Sciglio, utilizzabili già contro la Samp; ottimismo anche per Alex Sandro, che al “Ferraris” potrebbero però partire dalla panchina. Notizie di non secondaria importanza per Allegri, che in queste ultime apparizioni stagionali ha dovuto far fronte ad una vera e propria emergenza soprattutto a centrocampo, reparto che deve fare i conti con l’assenza fino a fine stagione di Mckennie.