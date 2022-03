Calciomercato Juventus, conferma dalla Spagna: “Affare in stato avanzato”

Il calciomercato della Juventus continua ad essere un argomento molto caldo anche se al momento la finestra dei trasferimenti è chiusa.

Non ci sono dubbi sul fatto che la società bianconera si è già messa all’opera per cercare di rinforzare la rosa di Allegri. Rosa che andrà ringiovanita e rinnovata, continuando sulla strada tracciata nello scorso mese di gennaio quando sono arrivati a Torino Vlahovic e Zakaria. I bianconeri dovranno farsi trovare pronti qualora si presentassero delle occasioni strada facendo. E si guarderà anche alla lista dei possibili futuri parametri zero, giocatori in scadenza di contratto.

La Juventus ha bisogno di rinforzi in tutte le zone del campo e per questo motivo però è anche pronta a fare degli investimenti. A quanto pare però su un possibile obiettivo pare essersi mossa in ritardo, come confermano gli ultimi rumors che arrivano sulla Spagna.

Calciomercato Juventus, Napoli in pole sul terzino Olivera

Calciomercato.it infatti riporta le parole del presidente del Getafe Angel Torres a “Cadena Ser” riguardo la cessione di uno dei pezzi pregiati della sua squadra, il terzino sinistro Mathias Olivera. “Ha prolungato il contratto con noi ma abbiamo un accordo. Se arriverà un’offerta soddisfacente per tutti, lo lasceremo andare. Per lui credo che la trattativa per l’Italia sia in fase molto avanzata”. Il laterale dunque è in arrivo in serie A però non pare destinato a vestire il bianconero. Il Napoli infatti sarebbe in pole position per aggiudicarsi le sue prestazioni. Il cartellino di Olivera viene valutato attorno agli undici milioni di euro ma non è da escludere che il prezzo possa salire ancora qualora ci sia – come probabile – l’interesse di altre squadre.