Calciomercato Juventus, tesoretto in arrivo | Ma serve uno sconto

Non ci sono solamente acquisti in arrivo nel prossimo calciomercato della Juventus, si dovrà guardare anche alle cessioni in casa bianconera.

Cosa succederà nel corso dell’estate è ancora un po’ presto per dirlo, ma la strategia del club appare essere chiara. Alla corte di Allegri dovranno arrivare dei giocatori giovani e di qualità, che possano aprire un nuovo ciclo vincente a Torino.

Ma il club deve guardare inevitabilmente anche al bilancio e dunque per nuovi volti in arrivo ci saranno anche delle cessioni. Inevitabili anche per non appesantire troppo il monte ingaggi. Ci sono tanti elementi il cui futuro andrà deciso, specie quei giocatori il cui cartellino appartiene alla Juve ma si trovano in prestito in Italia o all’estro.

Calciomercato Juventus, l’Atalanta vuole chiedere uno sconto per Demiral

Come ha sottolineato Nicolò Schira su Twitter, l’Atalanta ha preso una decisione riguardo il futuro di Merih Demiral. Il centrale turco si trova in prestito con opzione di riscatto, opzione che i bergamaschi intendono esercitare viste le buone prestazioni offerte. Il prezzo fissato è di 28 milioni di euro, cifra che l’Atalanta proverà ad abbassare chiedendo uno sconto ai bianconeri. Per Demiral poi ci sarà il prolungamento del contratto in arrivo fino al 2026.

#Atalanta are working to sign Merih #Demiral on a permanent deal from #Juventus this summer. The turkish centre-back is currently on loan with option to buy (€28M) at Atalanta, which would like to try to have a discount on the price. Ready a contract until 2026. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) March 12, 2022

La cessione del turco potrebbe garantire un tesoretto importante per le casse del club, somma da poi reinvestire su altri obiettivi.