Calciomercato Juventus, Allegri al Psg | Bookmakers scatenati

Calciomercato Juventus, Allegri al Psg: i bookmakers scatenati in vista di un clamoroso ribaltone alla fine della stagione

Se Mauricio Pochettino al Psg non se la passa benissimo per usare un eufemismo, lo stesso pensiero lo potrebbe avere in questo momento Massimiliano Allegri, che forse non si aspettava di uscire in quel modo dalla Champions League dopo un primo tempo importante della sua squadra.

Ma tutto è precipitato nella ripresa: un Villarreal che si è difeso e che ha colpito nel momento in cui non c’era più il tempo per recuperare. Un’eliminazione cocente che potrebbe toccare anche il tecnico. Che dall’Equipe, nelle scorse settimane, è stato anche inserito tra i papabili successori di Pochettino che il suo tempo in Francia lo ha finito. E adesso anche i bookmakers sono scatenati.

Calciomercato Juventus, Allegri al Psg: la quota

Non è tra i favoriti e non è nemmeno una quota bassa. Anzi, tutt’altro, è altissima per quello che di solito danno i book quando un affare si potrebbe davvero fare. Davanti a tutti, come possibili successori del tecnico argentino, ci sono Zidane e Antonio Conte: la loro quota è assai bassa con l’ex allenatore del Real Madrid che è decisamente il favorito.

Ma c’è anche Allegri, che è dato a cinquanta volte la posta. Insomma, gli analisti non ci credono nemmeno a questa possibilità ma lo hanno inserito nel palinsesto. Difficile ipotizzare realmente un ribaltone, Allegri è stato scelto dal presidente Andrea Agnelli per un progetto a lungo termine. Ma nel calciomercato non si conosce mai realmente in fondo la verità. Vedremo gli sviluppi. Anche se la sensazione, e non solo quella, è che sia Zidane quello pronto a sedersi sulla panchina dello squadrone parigino.