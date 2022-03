Calciomercato Juventus, arriva il primo “no” | Affare in salita

Calciomercato Juventus, arriva il primo “no” dalla Spagna. L’affare si complica per Cherubini che sarebbe comunque disposto ad alzare l’offerta

La rivoluzione è cominciata. La rivoluzione porterà sicuramente a delle decisioni importanti in tutti i reparti. In attesa anche di capire le novità su Dybala – ieri mandato in campo negli ultimi minuti – lì davanti c’è un’altra questione da tenere in considerazione per la Juventus: e porta il nome di Alvaro Morata.

I fatti sono questi: la Juventus dovrebbe versare 35 milioni di euro nelle casse dell’Atletico Madrid per strappare il cartellino ai Colchoneros. Al momento dell’accordo sul prestito biennale le cifre erano queste, ma è normale anche che nel corso di questo periodo le cose siano cambiate. Cherubini, quella cifra, non ha nessuna intenzione di investirla per il centravanti spagnolo e cercherà di trovare un accordo. Anche se il primo approccio, secondo fichajes.com, è tutt’altro che positivo.

Calciomercato Juventus, no Atletico per Morata

La Juventus, secondo quanto riportato dal sito, avrebbe proposto 15 milioni di euro per acquisire in maniera definitiva le prestazioni del calciatore. Ma dall’altro lato la risposta sarebbe stata negativa. A questa cifra l’affare non si farà. Anche se sempre dalla Spagna fanno sapere che Cherubini sarebbe anche disposto a mettere almeno altri 5 milioni sul piatto per cercare di regalare ad Allegrii un attaccante che nell’ultimo periodo sta facendo bene.

Ovviamente i colloqui non sono finiti e continueranno anche nelle prossime settimane. Le sensazioni comunque rimangono positive soprattutto perché Morata non rientra nei piani dell’Atletico Madrid. E il club allenatore da Simeone farebbe comunque fatica a cederlo a una cifra diversa da quella messa sul piatto dalla società bianconera. Vedremo.