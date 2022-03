Juventus flop in Champions, bufera Allegri | I social lo “esonerano”

La corsa della Juventus in Champions League si è conclusa ieri sera, con una sconfitta casalinga contro il Villarreal che fa davvero male.

Non è stata certo la serata sognata dai tifosi quella andata in scena allo Stadium, con i bianconeri di Allegri eliminati dalla competizione internazionale ancora agli ottavi. Un ko che brucia. Dopo l’1-1 maturato all’andata la Juventus aveva la possibilità di andare avanti in Champions sfruttando il fattore campo. Ma allo Stadium Morata e compagni sono crollati nel finale, con le reti di Moreno e Danjuma (su rigore) e Pau Torres che hanno esaltato le qualità di un Villarreal organizzato e ben messo in campo.

E ora? Sicuramente bisogna fare delle riflessioni in casa Juventus e cercare di ripartire al più presto senza accusare il colpo. La stagione è ancora lunga e bisogna cercare di concluderla nel migliore dei modi. Poi si potranno nuovi innesti in estate.

Juventus, tante critiche social per mister Allegri

Nel frattempo però sulla graticola è finito Massimiliano Allegri. L’allenatore bianconero è stato uno degli argomenti di discussione più importante tra i tifosi. Da un lato c’è chi lo difende, dall’altro invece chi non ha nascosto la delusione per il risultato, ma ancor più per un gioco che fa fatica a decollare. Nonostante in campionato Allegri sia riuscito a realizzare una lunga striscia di risultati positivi, tanti tifosi della Juve non sono soddisfatti del fatto che la loro squadra non riesca spesso ad avere un predominio netto sul piano del gioco.

Il calcio di Allegri è troppo speculativo per la nuova regola del gol in trasferta. Se poi lo devono mettere in pratica giocatori in buona parte sopravvalutati, il risultato difficilmente può essere diverso da questo. — Fulvio Gandolfi 🇺🇦 (@GandolfiFulvio) March 17, 2022

@juventusfc Ed eccoci qua, giudicati e giustiziati dal Villarreal 3-0 a Torino. Ha ragione Allegri quando parla di disonestà intellettuale. Il problema è’ che la causa dell’assenza del gioco e’ sua. Questa è onesta intellettuale. Allegri deve andare a fare l’allenatore a Dubai. — Andrea (@andreapiana21) March 17, 2022

@andagn esonerate allegri e prendete Zidane per favore, per il bene della @juventusfc — Carlo (@Carlo88833890) March 17, 2022

#Allegri che nasconde responsabilità sue o di altri accusando di “disonestà intellettuale” chi ritiene che la stagione #Juventus sia un fallimento, è intellettualmente molto disonesto. — Geloso, invidioso (@nel_pallone) March 17, 2022

Tante critiche nascono ovviamente dalla delusione del momento. Non bisogna dimenticare – a parziale scusante – che la Juventus si è presentata a questo appuntamento con tanti assenti, alcuni giocatori non al meglio e una squadra decisamente stanca dopo i tanti impegni ravvicinati.