Juventus, c’è un futuro da decidere | Cambia lo scenario

La Juventus nei prossimi mesi sembra davvero destinata a cambiare pelle e lo testimoniano le ultime decisioni della dirigenza bianconera.

La missione del club è già partita, per aprire un nuovo ciclo vincente sotto la guida esperta di Max Allegri c’è bisogno di rinnovare e ringiovanire la rosa. Tenendo sempre d’occhio il bilancio. Gli arrivi di Vlahovic e Zakaria a gennaio sono solamente i primi due tasselli di un cambiamento che continuerà nel corso dei prossimi mesi.

La prima mossa la Juventus l’ha già fatta, decidendo di non rinnovare il contratto di Paulo Dybala. Rinunciare al suo numero dieci, per di più a costo zero, è una decisione che sta facendo parlare molto tra i tifosi. Ma sottolinea ancora una volta comee il club sia intenzionato a cambiare diversi elementi dell’attuale squadra.

Juventus, Chiellini pronto al ritiro a fine stagione?

Nelle ultime ore si sta parlando anche di un possibile addio, o meglio arrivederci, al termine del campionato. Secondo infatti quanto riportato dal “Corriere di Torino” Giorgio Chiellini potrebbe prendere presto una decisione importante legata alla sua carriera. Il difensore ha un accordo con la Juve fino a giugno 2023, ma è stato frenato da molti infortuni nel corso di questo campionato. E starebbe riflettendo di chiudere anticipatamente la sua carriera, che lo ha visto straordinario protagonista in maglia bianconera, una vera e propria bandiera. Lo aspetta un posto da dirigente nel club. Tuttavia non si esclude che per lui possa esserci anche un’ultima esperienza da calciatore in MLS, ovvero nel campionato americano. In ogni caso i bianconeri stanno già cercando pedine per rinforzare il pacchetto arretrato, al di là della decisione di Chiellini.