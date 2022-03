Calciomercato Juventus, “seduzione” Real: scelto l’erede di Dybala

Calciomercato Juventus, dopo Dybala dal Real Madrid: Cherubini fiuta il grande colpo per accontentare Allegri.

Sono tanti i tavoli su cui la Juventus potrebbe decidere di giocare in estate, quando entreranno nel vivo le trattative per portare a Torino il successore di Paulo Dybala.

Al netto della svolta tattica che ha in mente Allegri, con il passaggio più o meno obbligato ad un più ortodosso 4-3-3 con un esterno di gamba puro, uno dei profili maggiormente attenzionati dalla “Vecchia Signora” è quello di Nicolò Zaniolo, con il cui entourage ci sarebbero già stati dei sondaggi esplorativi per tastare il terreno. Al momento la Roma ha alzato il muro, con i giallorossi intenzionati a non abbassare di un centesimo le richieste che ora come ora si attestano sui 60-70 milioni di euro. Cifra altissima, che obbligherà Cherubini ad attente valutazioni. Sullo sfondo restano sempre Ziyech e Pulisic, ma occhio alla candidatura di Asensio: legato al Real da un contratto in scadenza nel 2023, lo spagnolo potrebbe decidere di cambiare aria nel caso in cui i Blancos riuscissero a portare a Madrid uno tra Mbappè ed Haaland.

Calciomercato Juventus, il sogno Asensio può diventare realtà

Come rivelato da Fabio Gatto – giornalista de “Le Journal du Real”, la Juventus sarebbe in contatto con il Real Madrid per capire i margini della trattativa Asensio, che non ha rinnovato il suo contratto con i Blancos in scadenza nel 2023, finendo sul mercato. Anche il tecnico dell’Arsenal Arteta starebbe spingendo sull’acceleratore, ma la “Vecchia Signora” sarebbe entrata nell’ordine di idee di provare a sedurre l’iberico con un progetto intrigante. La valutazione dell’esterno offensivo si attesta sui 35 milioni di euro, cifra tutto sommato accessibile, e che risente inevitabilmente della situazione contrattuale del classe ’96, che in questa stagione ha messo a referto 10 reti e un assist.