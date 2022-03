Juventus-Inter, UFFICIALE Vlahovic: ecco le sue condizioni

Juventus-Inter, annuncio ufficiale del club bianconero su Dusan Vlahovic: ecco la nota che riguarda anche Zakaria ed Alex Sandro.

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Juventus-Inter, gara spartiacque per la stagione di entrambe le compagini, che vogliono ancora tenere aperto il sogno Scudetto. I bianconeri inseguono i rivali ad una sola lunghezza di distanza; tuttavia, Lautaro e compagni devono ancora recuperare la sfida contro il Bologna, che potrebbe nuovamente ridisegnare gli equilibri di uno dei campionati più incerti degli ultimi anni.

La banda di Allegri, dopo i due giorni di riposo concessi dal tecnico livornese, è ritornata al lavoro. In attesa che ritornino i tanti calciatori impegnati con le rispettive Nazionali, la Juventus – come comunicato dal club bianconero con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale – si è ritrovata questo pomeriggio per lavorare su esercitazioni dedicate al possesso pallo e conclusioni in porta. Da segnalare ottime notizie per quanto concerne Dusan Vlahovic, che nei giorni scorsi aveva accusato un problemino che gli aveva impedito di rispondere alla chiamata della Nazionale serba.

Il serbo, infatti, ha preso parte a tutto l’allenamento con la squadra, mentre Alex Sandro e Zakaria hanno svolto parte della seduta in gruppo. Trapela ottimismo sul recupero dei tre calciatori in questione; complice la squalifica di Pellegrini, anche il brasiliano potrebbe ritagliarsi un ruolo da titolare. Da capire, inoltre, se Allegri deciderà di gettare nella mischia Zakaria sin dall’inizio, o se preferirà centellinarne il rientro. Alla Continassa si è rivisto anche Juan Cuadrado che ha fatto rientro immediato in Italia non potendo disputare la gara con la Colombia in quanto squalificato.