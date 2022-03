Calciomercato Juventus, tripla firma in arrivo: spunta la data

Si rincorrono le voci di calciomercato in casa Juventus, con i bianconeri che guardano inevitabilmente ai colpi da mettere a segno in estate.

Non ci sono dubbi sul fatto che fino al prossimo mercato estivo la dirigenza bianconera avrà modo di imbastire delle trattative da portare poi a termine per rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri. In arrivo novità praticamente in tutti i reparti, a partire dall’attacco dove bisognerà trovare un degno erede di Dybala. L’argentino infatti non resterà a Torino e questo apre nuovi scenari: chi sarà il nuovo partner di Vlahovic?

Non bisogna dimenticare che ci sono altri quattro giocatori che sono attualmente in scadenza di contratto. Capire il loro futuro sarà fondamentale. Se qualcuno tra Perin, De Sciglio, Bernardeschi e Cuadrado non rimarrà in bianconero bisognerà trovare delle alternative. Ci sarà insomma tanto lavoro da fare per Cherubini e in generale per una Juve che vuole primeggiare in Italia e in Europa.

Calciomercato Juventus, il rinnovo di Bernardeschi è in salita

Proprio per quanto riguarda la questione rinnovi, è innegabile che al più presto la Juve proverà a chiudere il cerchio. Cercando di capire con chi riuscirà a trovare un accordo per prolungare la permanenza a Torino. “Tuttojuve” ha il punto della situazione, sottolineando come l’incontro tra i dirigenti e gli agenti dei calciatori sopra citati potrebbe andare in scena prima del prossimo weekend, tra giovedì e venerdì. Ci si aspetta il sì da parte di De Sciglio, Perin e Cuadrado, pronti ad abbassare le loro pretese per rimanere in bianconero. Più delicata invece è la questione Bernardeschi. Non mancano le pretendenti e dunque non è da escludere un suo addio a fine stagione. La Juve potrebbe anche decidere di non presentare alcuna offerta al calciatore come avvenuto per Dybala.