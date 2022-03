Calciomercato Juventus, quadriennale sul piatto | Ultimatum fissato: 32 milioni

Calciomercato Juventus, dalla Spagna raccontano di un’ennesima offerta del club all’entourage del calciatore. Ecco le cifre.

Va avanti da mesi, il tira e molla tra il Barça e Ousmane Dembélé. E sbagliava chi era certo che l’esterno d’attacco francese fosse pronto a spiegare le ali e a volare verso nuovi nidi. Per un lungo lasso di tempo si è pensato che fosse in procinto di dire addio alla società blaugrana, ma la situazione si è improvvisamente ribaltata. Tanto che ora sembra probabilissimo che decida di continuare a giocare in Spagna.

Il suo contratto è in scadenza e il giocatore transalpino non ha ancora firmato il rinnovo, ma ha più volte manifestato la volontà di rimanere nella squadra in cui milita dal 2017. Al punto che sarebbe disposto, come riferisce l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, ad accettare qualunque proposta economica. Il Barcellona non può permettersi colpi di testa, in questo momento, e infatti l’offerta messa sul piatto non ha fatto fare i salti di gioia al suo entourage. Secondo El Chiringuito Tv, la società catalana avrebbe proposto a Dembélé un contratto da otto milioni per restare a Barcellona.

Calciomercato Juventus, il Barcellona ha offerto otto milioni a Dembelé

Le divergenze tra lo staff e il club riguarderebbero la durata di un eventuale rinnovo. Il Barcellona ha sparato alto e vuole assicurarsi l’esterno per quattro anni, mentre Dembelé preferirebbe che coprisse solamente due anni. È su questo nodo, probabilmente, che si giocherà il resto della partita. Alla Juventus non resta che stare a guardare. Sembra ormai evidente che l’ipotesi di un possibile accordo sia irrimediabilmente tramontata e che i bianconeri abbiano ben poche speranze di mettere le mani sul tanto ambito francese.