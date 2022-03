Calciomercato Juventus, rotti gli indugi per Rudiger: c’è già la prima offerta

Calciomercato Juventus, svelata la proposto agli agenti del difensore tedesco da parte della società bianconera.

La notizia dell’abboccamento tra il suo entourage e alcuni dirigenti del Barcellona mette in apprensione i tifosi della Juventus. Le possibilità di veder sfumare l’affare Rudiger adesso diventano molto alte. Dalla Catalogna, infatti, fanno sul serio. Dopo aver praticamente chiuso già per due parametri zero – Christensen e Kessié – il club del presidente Laporta ha messo ufficialmente nel mirino un altro giocatore in scadenza, uno dei più ambiti.

L’accordo, in ogni caso, resta lontano. Per adesso si è trattato esclusivamente di un incontro esplorativo. Le notizie che giungono da Barcellona, confermate anche dal giornalista Luca Momblano a Juventibus, raccontano della “solita” richiesta d’ingaggio importante da parte degli agenti del difensore tedesco. Una richiesta che, oltre a Chelsea e Juventus, pare abbia spiazzato pure la società catalana, alle prese con una difficile situazione finanziaria. Rudiger gradirebbe entrambe le destinazioni (tanto Barcellona quanto Torino) ma non vuole saperne di abbassare le pretese.

Calciomercato Juventus, secondo Momblano quella bianconera “è un’offerta dignitosa”

Per la Juventus, tuttavia, quello di Rudiger rimane il primo nome della lista per rinforzare una difesa che non può più fare totale affidamento sui veterani Bonucci e Chiellini. Non sarà semplice però arrivare al tedesco, per il quale la concorrenza continua ad essere nutrita. Il direttore sportivo Federico Cherubini ad ogni modo non ha intenzione di mollare facilmente oppure arenarsi alle prime difficoltà. Servirà pazienza, infatti, per concludere positivamente la trattativa per l’attuale centrale del Chelsea.

L’offerta bianconera, intanto, “è dignitosa”, come riporta Momblano. Non è di 6,5 milioni di euro – come si pensava in un primo momento – ma non arriva neanche a 10, che sarebbe la “base” dalla quale vorrebbero partire i suoi procuratori.