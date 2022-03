Calciomercato, “mini” rinnovo e addio Juventus: il tecnico ha deciso

Calciomercato, l’attaccante alla fine potrebbe anche restare a Londra: il tecnico vorrebbe allungargli il contratto.

Prima dell’arrivo a Torino di Dusan Vlahovic, il suo nome figurava tra i papabili per rinforzare l’attacco. La Juventus c’ha pensato concretamente ma alla fine ha preferito fare altre scelte. Non è detto, però, che l’opzione Lacazette non possa tornare d’attualità nel prossimo mercato estivo, quando la Vecchia Signora dovrà trovare il sostituto di Paulo Dybala, che dopo sette stagioni non vestirà più i colori bianconeri.

Un mese fa erano rimbalzate alcune voci secondo le quali gli agenti dell’attaccante francese dell’Arsenal avessero allacciato rapporti con gli emissari di Juventus e Inter. Facendo pensare che il futuro del centravanti transalpino potesse in ogni caso essere in Italia. Lacazette tuttavia è seguito con attenzione anche dalla Francia, dove la sua ex squadra, il Lione, sarebbe disposta a tutto pur di riportarlo a casa. Elevato pure l’interesse del Barcellona: i blaugrana l’avevano cercato già in passato e sembra essere un profilo gradito dall’allenatore Xavi, da novembre sulla panchina del club catalano.

Calciomercato, l’Arsenal proporrà un altro anno di contratto a Lacazette

Non è nemmeno da escludere, infine, la possibilità che Lacazette resti a Londra. Il suo rendimento infatti è decisamente migliorato nell’ultimo periodo, anche grazie al nuovo assetto tattico deciso dall’allenatore Mikel Arteta. Il tecnico spagnolo ha grande stima dell’attaccante francese – che a maggio compirà 31 anni – e avrebbe convinto il suo club a fargli una proposta di rinnovo. Secondo l’Equipe i Gunners starebbero per offrire a Lacazette un altro anno di contratto con l’opzione di ulteriori dodici mesi malgrado gli agenti del calciatore spingerebbero per una durata maggiore.