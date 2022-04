“Tradimento” pazzesco: l’ex lo consiglia ai rivali | Juventus tagliata fuori

Calciomercato Juventus, il difensore potrebbe prendere una decisione anche per un consiglio dato dall’ex storico.

Calciomercato Juventus, Araujo potrebbe rimanere al Barcellona sotto consiglio di Suarez. Come scrivono da ‘elgoldigital’ la situazione per il difensore potrebbe, radicalmente, cambiare.

Una situazione delicata in casa blaugrana, il problema del continuare con Araujo era dovuto alle richieste eccessive del giocatore. Infatti quei 5-8 milioni sono eccessivi per le casse dei blaugrana, che non potrebbero quindi pagare il difensore. Ma la pausa nazionale è servita al difensore per fare un’attenta riflessione sul futuro e sulla possibilità di rimanere in Spagna.

Calciomercato Juventus, Suarez “convince” Araujo a rimanere

Stando infatti all’inchiesta di ‘Elgoldigital’, proprio il compagno di squadra ed ex stella del Barcellona, Luis Suarez, avrebbe convinto Araujo a rimanere ancora in Liga. Il motivo sarebbe proprio legato ad un affetto mai dimenticato dell’ex bomber, ora, all’Atletico Madrid.

Ciò, potrebbe dunque sentenziare le possibilità di vederlo alla Juventus. Proprio i bianconeri si muovevano in quella direzione, essendo Araujo un profilo che si sposa perfettamente con le caratteristiche della rosa di Allegri. Ma le ultime novità sembrano veicolarlo alla permanenza in Spagna, al Barcellona. Staremo a vedere cosa succederà nei prossimi mesi ma Suarez sembra averlo convinto ad accettare proprio il prolungamento con il blaugrana, una squadra ma soprattutto ambiente che gli è rimasto nel cuore.