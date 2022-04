Calciomercato Juventus, Dybala imperterrito: 46 milioni

Calciomercato Juventus, Dybala non molla di un centimetro: 46 milioni di euro e concorrenza “avvertita”.

Contro il Cagliari ha fatto il bello e il cattivo tempo: assolutamente deludente nella prima frazione di gioco, quando ha propiziato suo malgrado il goal di Joao Pedro coprendo in maniera troppo fiacca la palla sul pressing di Marin, ma decisivo nella ripresa, con il suggerimento in verticale per Vlahovic che ha de facto contribuito a regalare la vittoria agli uomini di Allegri.

L’abbraccio e il conseguente pianto liberatorio con Dv7 è la chiara testimonianza del legame che unisce e presumibilmente legherà sempre e comunque l’argentino a tutto il mondo Juve. La dirigenza, però, ha deciso di non rinnovare il contratto all’ex Palermo in scadenza nel 2022: dopo un lungo tira e molla protrattosi per mesi, il management bianconero, in concomitanza dell’acquisto dell’ex bomber della Fiorentina, ha rivoluzionato le carte in tavola, gelando le aspirazioni della Joya, sondato da diversi club in Italia e all’estero.

Calciomercato Juventus, le richieste di Dybala per firmare

Oltre all’Inter, infatti, anche il Milan si sarebbe fatto vivo, tastando esplorativamente la situazione. In Spagna, Dybala continua a far gola all’Atletico Madrid, che aspetta di capire il futuro di Joao Felix; il numero 10 della Juve, però, ha mercato anche in Premier League, campionato nel quale era in procinto di approdare, nell’ambito dello scambio con Lukaku che avrebbe dovuto portarlo al Manchester United. Secondo quanto riferito dal giornalista Fabio Gatto – molto attento alle vicende “iberiche”, nonostante la situazione di empasse, Dybala non avrebbe ridimensionato le sue richieste: quadriennale a 8 milioni di euro a stagione, più 4 milioni al momento della firma, a cui dovrebbero essere aggiunti anche 10 milioni di commissioni a Jorge Antun.