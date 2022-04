Calciomercato, doccia gelata Juventus | Ribaltone rinnovo: spunta la data

Calciomercato Juventus, contatti ripresi: l’annuncio in radio che gela i bianconeri, da tempo sulle tracce del calciatore.

A poco meno di due mesi dall’apertura ufficiale della sessione di calciomercato, a tenere banco in questo periodo sono inevitabilmente le situazioni concernenti i tanti calciatori in scadenza di contratto, che non hanno ancora trovato l’accordo totale con i rispettivi club per un eventuale rinnovo.

La situazione accorsa a Paulo Dybala insegna, con la Juve impegnata a sbrogliare i nodi Cuadrado, De Sciglio, Perin e Bernardeschi. Allo stesso tempo, Cherubini continua a monitorare con attenzione il mercato degli svincolati, dal quale spesso la “Vecchia Signora” ha attinto linfa vitale per puntellare la propria rosa. In quest’ottica, sia il Milan che la Juventus hanno effettuato dei sondaggi per Sergi Roberto, legato al Barcellona da un contratto in scadenza nel 2022. Fino a qualche settimana fa, sembrava che i blaugrana non avessero alcuna intenzione di trovare un’intesa con l’iberico; la situazione, però, sembrerebbe essersi completamente capovolta.

Calciomercato Juventus, le ultime sul rinnovo di Sergi Roberto

Come riferito da Radio Catalunya, infatti, questa mattina sarebbero ripartiti i contatti tra l’entourage del classe ’92 e il Barcellona, per provare a trovare una quadra definitiva. Discorsi che saranno approfonditi anche la prossima settimana: le parti si sarebbero riavvicinate, e trapela ottimismo sulla buona riuscita dell’operazione, anche se la fumata bianca non sembra essere ancora dietro l’angolo. Staremo a vedere lo scenario che si paleserà, con Maldini e Cherubini che osservano da spettatori interessati, pronti ad intervenire qualora dovessero presentarsi i giusti presupposti. Ricordiamo che Sergi Roberto – ristabilitosi non da molto da un infortunio – ha collezionato in questa stagione 12 presenze, impreziosite da 2 reti e un assist.