Calciomercato, bye bye Juventus: ha detto sì all’Inter

Calciomercato Juventus, è da poco arrivata la notizia relativa alla scelta ponderata dal giocatore. La spunta Marotta.

In questa stagione abbiamo assistito all’esplosione di numerosi giocatori della Serie A. Nonostante il fallimento della Nazionale lo scorso mese, il campionato ha dimostrato come il nostro Paese possa vantare importanti e talentuosi elementi di prospetto.

Non sorprenda, dunque, che la prossima campagna acquisti possa essere caratterizzata dal passaggio di diversi giocatori da realtà meno importanti della Lega a squadre più nobili e importanti, Juventus inclusa.

Per migliorare progressivamente e cercare di evitare gli errori compiuti a più riprese durante questi mesi, Allegri ha già fatto sapere di necessitare di plurimi miglioramenti nelle disparate regioni di campo.

Questo soprattutto alla luce della certa sortita di Dyabla e dei possibili allontanamenti che potrebbero far seguito a quello de “La Joya“, la cui avventura in bianconero è ormai giunta al capolinea.

Calciomercato Juvenus, Scamacca ha deciso: vuole l’Inter

Non tutte le storie, nemmeno le più belle, sono destinate a durare in eterno. Soprattutto quando gli interessi in gioco siano molto alti e quando, come in questo caso, sia necessario rispettare limiti finanziari che garantiscano la sanità economica della società.

Ciò non esclude, comunque, il fatto che Cherubini e colleghi siano intenzionati a plasmare lo scacchiere e intervenire non solo laddove necessario ma anche in quei reparti prossimi a restare monchi di elementi più e meno importanti.

L’arrivo di Vlahovic, ad esempio, non esclude nuovi approdi in attacco, alla luce non solo della situazione del 10 argentino ma anche dell’impellenza di garantire nobili alternative e soluzioni al serbo ex Fiorentina. A tal proposito, riportiamo un importante aggiornamento relativo a Gianluca Scamacca.

L’ex Genoa è stata una delle rivelazioni più importanti della Serie A, complice il gran lavoro svolto da Dionisi in questa prima parentesi da allenatore del Sassuolo. Il numero 9 è valutato 40 milioni di euro e ha catalizzato le avances di tanti club italiani. Anche la Juve è interessata ma, secondo Calciomercato.it, il suo destino difficilmente sarà bianconero.

Gianluca ha infatti detto di si all’Inter, attratto dal progetto di Inzaghi e dalla possibilità, complice l’età di Dzeko e l’enigma Lautaro, di divenire in meno tempo del previsto il perno di una delle squadre destinate a dominare i campionati anche negli anni a venire. Juventus permettendo!