Calciomercato Juventus, fulmine a ciel sereno Chiellini: la data dell’annuncio ufficiale

Calciomercato Juventus, il capitano bianconero ad agosto spegnerà 38 candeline e potrebbe decidere di appendere le scarpette al chiodo.

La clessidra del tempo da qualche settimana a questa parte sembra scorrere sempre più in fretta per Giorgio Chiellini. Condottiero della retroguardia bianconera ormai da più di un decennio, la prossima estate spegnerà il roccioso difensore centrale spegnerà trentotto candeline. Tante per un calciatore. Fino allo scorso anno l’ipotesi ritiro non era ancora balenata nei suoi pensieri. O meglio, non rappresentava una decisione da prendere nell’immediatezza. Ma le tribolazioni fisiche patite nell’ultima stagione, oltre alla tremenda delusione della mancata qualificazione ai Mondiali qatarioti, gli hanno fatto cambiare idea.

Voci di corridoio sostengono che nel post-partita di Palermo, subito dopo la scellerata prestazione con la Macedonia del Nord, Chiellini abbia maturato la difficile decisione di dire addio al calcio giocato non appena terminerà l’attuale stagione calcistica. Una scelta sofferta ma che il difensore originario di Livorno accetterà serenamente, considerato che non sono pochi i progetti per il futuro. Secondo la Gazzetta dello Sport, il capitano bianconero non scioglierà le riserve sino a quando ci saranno degli obiettivi raggiungibili con la Juventus. Non parlerà, insomma, prima di aver blindato il quarto posto e capire quale sarà l’epilogo della Coppa Italia, visto che c’è da giocare ancora una semifinale.

Calciomercato Juventus, a fine stagione la decisione del capitano

La data dell’ipotetico annuncio, dunque, potrebbe essere individuata verso fine maggio oppure nei primi giorni di giugno. E siamo sicuri che sarà un giorno sicuramente non facile per ogni tifoso bianconero che possa definirsi tale. Tante e disparate le ipotesi che circolano a proposito del suo futuro lontano dalla Continassa. La Rosea le ha elencate tutte. La più probabile è un incarico dirigenziale: Chiellini si è sempre visto dietro ad una scrivania ma non da scopritore di talenti come il fratello, oggi direttore sportivo del Pisa.

Non va esclusa, infine, la pista Stati Uniti: ancora un paio d’anni di calcio giocato nella Mls per capire com’è vivere negli Usa, da sempre un “pallino” del centrale bianconero.