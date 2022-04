Calciomercato Juventus, sorpresona Rabiot | Tentazione Liga: 15 milioni

Calciomercato Juventus, maxi intrigo Rabiot: l’interessamento della Liga che cambia le carte in tavola. Prezzo già fissato.

Da quando è sbarcato a Torino, nell’estate del 2019, Adrien Rabiot soltanto a tratti ha mostrato quell’enorme potenziale che Paratici aveva pensato che si potesse tradurre fattivamente in qualcosa di concreto a stretto giro di posta. Ed invece, l’ex Psg non è mai riuscito a trovare quella continuità di rendimento che sicuramente avrebbe giovato ad una mediana che, complice addii illustri, ha perso sensibilmente in termini di intraprendenza, qualità ed imprevedibilità.

Sebbene Allegri lo abbia utilizzato molto, impiegandolo sia come esterno “storto” in un centrocampo a 4, sia come mezzala sinistra in un centrocampo a tre, che nel duo in cabina di regia in occasione della gara con l’Inter, il classe ’95 non è considerato affatto incedibile. Anzi. Alla luce del contratto che lega il centrocampista cresciuto nelle giovanili del Creteil alla Juventus fino al 2023, che si aggira attorno ai 7 milioni di euro netti a stagione, la “Vecchia Signora” sarebbe entrata nell’ordine di idee di cedere il classe ’95 ad una cifra relativamente contenuta, pur di liberare spazio salariale per un eventuale colpo nella zona nevralgica del campo.

Calciomercato Juventus, interessamento del Siviglia per Rabiot: prezzo fissato

Come evidenziato dalla Spagna, e più nello specifico da todofichajes.com, il Siviglia negli ultimi giorni avrebbe cominciato a bussare alla porta della Juventus per capire la disponibilità del club bianconero a lasciar partire il transalpino. La risposta di Cherubini sarebbe stata lapidaria: Rabiot non è incedibile, ma servono almeno 15 milioni di euro per portarlo via: presa di posizione che gli andalusi avrebbero “memorizzato”, e a cui potrebbe seguire una mossa a sorpresa nel corso delle prossime settimane, che si preannunciano assolutamente roventi sotto questo punto di vista. Work in progress.