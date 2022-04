Juventus-Milan, scontro totale per il nuovo 10: regalone low cost.

Juventus-Milan, scontro totale: non solo sul campo per la fine di questo avvincente campionato ma anche sul mercato. Il giocatore del Paris Saint-Germain in scadenza a fine stagione scalda gli animi per il suo incommensurabile valore.

©️LaPresse

Se da un lato tutti lo vorrebbero, le squadre in pole position sembrerebbero essere Juventus e Milan. Proprio stamattina il tweet di Ekrem Konur ha infatti confermato l’interesse del Milan, che si aggiunge di fatto a quello già conosciuto della Juventus. Il Psg dal canto suo non ha fatto sapere ancora nulla circa la possibilità di un rinnovo contrattuale per l’argentino, forse a causa dell’età anagrafica del calciatore.

Juventus-Milan: si lotta per arrivare a Di Maria

“El Fideo”, che ormai veste la maglia dei francesi dal lontano 2015, sembra quindi essere destinato a lasciare Parigi a fine stagione. L’ex Real, fresco vincitore della Coppa D’America, potrebbe quindi essere un colpo di super lusso: la fine del contratto permetterebbe alla sua prossima squadra di averlo infatti a parametro zero, un qualcosa di inestimabile valore, quasi al pari dei casi di Sergio Ramos e Lionel Messi la scorsa stagione. In questi ultimi anni Maldini si è rivelato essere un ottimo dirigente sportivo, pronto a chiudere anche colpi importanti grazie alla sua esperienza e rete di conoscenze. Resta allora da capire chi riuscirà ad assicurarsi l’argentino, che sicuramente ha ancora molto da dare al calcio giocato.