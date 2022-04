Calciomercato Juventus, la resa dei conti è arrivata: “Incontro per la firma”

Calciomercato Juventus, c’è stato l’incontro per la firma. Le ultime e importantissime notizie a riguardo.

Vi abbiamo in questi minuti detto delle particolari e inattese dichiarazioni di Mohamed Salah, accolte sicuramente non con poco entusiasmo nell’etere juventino, visto l’interesse, tra le varie, anche dei torinesi per l’egiziano.

Più volte abbiamo ribadito la necessità di Cherubini di assecondare i prossimi aneliti di mister Allegri, consapevole però di dover rispettare i paletti imposti da Agnelli. Fondamentale, da questo punto di vista, anche l’approdo tra le prime quattro.

Calciomercato Juventus, Gavi ha deciso: “Incontro e firma”

Al netto dell’importanza di continuare a giocare la Champions League, la qualificazione ai gironi della Coppa dalle grandi orecchie garantisce un cuscinetto economico di certo non esiguo e che a Torino cercheranno, con i dovuti scongiuri, di sfruttare nel modo più ponderato possibile.

Le regioni di campo dove intervenire sono numerose, così come gli elementi fin qui monitorati. A tal proposito, non passi inosservata la ricostruzione di Matteo Moretto di Sky Sport, che ha così disambiguato le ultime voci relative al futuro di Gavi.

Il talentuosissimo centrocampista del Barcellona ha attirato fin qui l’attenzione di tanti top club, dopo le grandi qualità sciorinate sotto l’egida di Xavi. La volontà del 2004 è però chiara. Vuole restare in blaugrana e crescere in un club che sa bene di poter coltivare, in casa propria, chi ha tutto per divenire un grandissimo. Ci sarà a breve un incontro con firma per continuare il felice vincolo con la società spagnola.