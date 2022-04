Calciomercato Juventus, resa dei conti Rudiger: fumata bianca imminente

Calciomercato Juventus, resa dei conti per Rudiger. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio la fumata bianca è vicinissima

La resa dei conti è assai vicina. Anzi, vicinissima. Con la fumata bianca che dovrebbe essere imminente, questione di giorni ormai, forse meno. Insomma, un elemento che la Juventus ha cercato e che Cherubini sperava di regalare a Massimiliano Allegri per la prossima stagione, non dovrebbe tornare in Italia. La destinazione ormai è decisa.

Parliamo di Rudiger, il difensore del Chelsea in scadenza che non rinnoverà il proprio contratto con i Blues e che quindi si libererà a parametro zero. La Gazzetta dello Sport, qualche settimana fa, aveva spiegato che la Juventus sembrava davvero vicina a poter chiudere un accordo con l’ex Roma. Ma nello spazio di poco tempo le cose sono cambiate in maniera netta.

Calciomercato Juventus, Rudiger al Real Madrid

Anche Ancelotti lo voleva per il suo Real Madrid. E probabilmente il tecnico italiano lo avrà. Le informazioni di Gianluca Di Marzio sono state chiarissime, parlando di un accordo ormai prossimo anche ad essere ufficializzato. Una situazione che spiazza Cherubini, che adesso dovrà andare alla ricerca di un altro elemento importante per il proprio pacchetto arretrato anche in vista di un possibile – e più passa il tempo e più appare certo – addio di Giorgio Chiellini alla fine della stagione con la destinazione Mls.

Rudiger sicuramente era quello che si avvicinava di più alle caratteristiche fisiche del capitano. E anche come gioco, senza fronzolo alcuno, era quello che piaceva ad Allegri. Ma il tecnico livornese se ne dovrà fare una ragione. Saltata la pista Rudiger che dopo Serie A e Premier League è pronto a giocare anche in Spagna. Maglia Blancos, con Ancelotti felice.