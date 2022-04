JW | Juventus, ultim’ora ufficiale: 4 giocatrici positive al Covid

Juventus, è arrivato in questi minuti il comunicato ufficiale legato circa le convocazioni di Montemuro.

La Roma ha battuto per 3 a 2 la Fiorentina, continuando così a mantenere la scia delle bianconere.

Le ragazze a strisce si troveranno di fronte una Lazio a quota 12 e praticamente con un piede e mezzo nella discesa in cadetteria. La vittoria contro le capitoline è alla portata ma il risultato non deve essere dato per scontato, soprattutto alla luce dell’alta posta in palio e delle diverse assenze che ci saranno domani.

Juventus Women, quattro assenze UFFICIALI

Di seguito il comunicato ufficiale relativo alle quattro assenze.

“Le Juventus Women tornano in campo! Lo fanno contro la Lazio, in trasferta, con appuntamento alle 12:30 di domenica 24 aprile (diretta su Juventus TV). Di seguito la lista delle giocatrici convocate da Mister Montemurro.

Non sono disponibili per la gara di domani Lazio-Juventus, invece, le calciatrici Barbara Bonansea, Cristiana Girelli, Pauline Peyraud-Magnin e Annahita Zamanian che sono risultate positive al Covid-19: le calciatrici sono state poste in isolamento e, in accordo con le Autorità competenti, sono state attivate tutte le procedure in ossequio al protocollo in vigore.