Calciomercato Juventus, bufera Dybala: “Incontro con l’Inter”

Calciomercato Juventus, fanno discutere le parole pronunciate dal giornalista in merito alla trattativa tra l’argentino e i nerazzurri.

Ormai non è più una novità: tra Paulo Dybala e l’Inter c’è del tenero. E le indiscrezioni emerse negli ultimi giorni non fanno altro che ribadire il forte interesse dei nerazzurri per l’argentino in uscita dalla Juventus. L’amministratore delegato Beppe Marotta aveva già fiutato l’affare mesi fa, quando la “Joya” non riusciva a trovare un accordo con il club bianconero. Che, lo scorso marzo, ha comunicato ufficialmente la volontà di non rinnovare il suo numero dieci. Di voler prendere strade diverse a partire dalla prossima estate. Notizia che, inevitabilmente, ha generato un certo turbamento all’interno della tifoseria.

Dybala, infatti, non è stato e non è un giocatore qualunque. E vederlo così, di punto in bianco, con i colori della rivale più acerrima, non è un boccone facile da mandare giù. C’è già chi lo accusa senza mezzi termini di “tradimento”, di aver dimenticato in un solo colpo sette anni di intenso legame con la Vecchia Signora.

Calciomercato Juventus, sempre più frequenti contatti con la dirigenza interista

Tra poco meno di una settimana c’è la finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter e con ogni probabilità Dybala sarà in campo con quella che potrebbe essere la sua futura squadra.

Nel frattempo, però, continuano a spron battuto i contatti tra l’entourage del calciatore e la dirigenza nerazzurra. Contatti confermati anche dal giornalista della Gazzetta dello Sport Giovanni Albanese, intervenuto pochi istanti fa durante la diretta Twitch della testata Juventibus. “Nelle ultime settimane tutto il mondo intorno a Dybala ha fatto ca**ate – ha rivelato Albanese – Viaggi, telefonate, incontri con i dirigenti dell’Inter: io li avrei inviati ed evitati, soprattutto con la finale di Coppa ancora da giocare”.