Calciomercato, “Pogba ha scelto la Juventus”: quadriennale da sballo

I fatti di cui tenere conto sono due: da un lato Paul Pogba in scadenza contrattuale il 30 giugno e quindi alla ricerca della sua prossima squadra, dall’altro la Juventus di Max Allegri anch’essa alla spasmodica ricerca di un centrocampista che possa alzare il livello di competitività della squadra; quale miglior soluzione se non quella di realizzare finalmente il tanto agognato “Pogback”?

Stando a quanto riportato sui vari giornali online nelle ultime settimane lasciavano, però, sembrava evidente che la Juventus non avesse la benché minima chances per sperare in un ritorno del campione del mondo francese a causa dell’interessamento del Paris Saint Germain, con cui oggettivamente non poteva competere economicamente. Ecco quindi che la notizia apparsa ieri su Twitter appare come un fulmine a ciel sereno poichè va “fare luce” su uno spiraglio che sembrava nemmeno esistere.

Calciomercato Juventus, per Galetti il “Pogback” è vicino

Secondo Rudy Galetti le notizie che parlavano di un “affare fatto” del PSG per Pogba erano solamente un monte di Fake News. Nel Tweet di ieri, infatti, l’esperto di calciomercato ha sottolineato che, come egli stesso aveva riportato già a febbraio, la squadra più vicina al centrocampista francese è quella di Max Allegri, tra l’altro suo grande amico. L’opinionista di Sportitalia si è spinto addirittura a ipotizzare le condizioni contrattuali per il ritorno di Pogba: un quadriennale con stipendio fissato a 9 milioni di euro più eventuali bonus. Una montagna di soldi per un giocatore con un’importanza grande quanto quella di una montagna. L’unica cosa che resta quindi da capire è se il Francese accetterà la proposta.