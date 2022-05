Calciomercato Juventus, è fatta per Pogba: accordo a cifre pazzesche

Calciomercato Juventus, è fatta per il ritorno di Pogba a Torino. Pronto un contratto triennale a cifre pazzesche. Si attende solo l’annuncio

Il cuore ha vinto. La voglia di tornare a Torino, il progetto tecnico della Juventus, e le parole di Allegri hanno fatto la differenza. Secondo la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina ormai è fatta: Paul Pogba ha trovato un accordo con la Juventus ed è pronto a rivestirsi di bianconero per le prossime tre stagione. Un’operazione condotta magistralmente da Cherubini, che ha affondato il colpo nel momento decisivo. Si attende, insomma, solamente l’annuncio ufficiale.

Un colpaccio. Uno di quelli che possono fare la differenza. Ed è la seconda volta che la Juventus riesce a chiudere l’operazione Pogba a parametro zero. Un segno del destino, insomma, visto che anche la prima volta il centrocampista francese era arrivato a Torino, grazie a Marotta, senza che la società versasse un euro nelle casse del Manchester United.

Calciomercato Juventus, le cifre per Pogba

Ha detto sì a un contratto triennale Pogba. Rifiutando elegantemente anche la proposta del Psg. Troppo forte il richiamo della città piemontese, e troppo forte il legame che lo stringe a Massimiliano Allegri. Dieci milioni di euro all’anno più ricchi bonus. Questi i dettagli dell’operazione secondo il quotidiano rosa. La Juve si è spinta oltre i propri limiti per questo ritorno, giusto così aggiungeremmo noi per quello che è il valore del giocatore e soprattutto per quello che Cherubini ha risparmiato non rinnovando i contratto di Dybala e Bernardeschi e con altre cessioni importanti che potrebbero arrivare nello spazio delle prossime settimane.

Bene, chiuso insomma il primo colpo, quello della nuova era juventina. Non ci sarà Dybala, amicone del Polpo, ma poco importa. La Juve è sempre la Juve e Paul ritroverà Allegri in panca ed è pronto a stringere amicizia con Vlahovic.