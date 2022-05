Calciomercato Juventus, stretta finale per Dybala: si incontrano giovedì

È davvero un periodo molto caldo per il calciomercato di una Juventus che nel corso dell’estate pare destinata a cambiare pelle.

Il quarto posto ottenuto in serie A ha garantito un posto nella prossima Champions League e con esso anche degli importanti introiti a livello economico. Ma di sicuro i tifosi si aspettavano qualcosa di più da una squadra ha chiuso la stagione senza la conquista di alcun trofeo, fallendo nelle finali perse contro l’Inter sia in Coppa Italia che in Supercoppa italiana.

La dirigenza è già al lavoro per mettere a segno i colpi necessari per allestire una squadra che possa puntare allo scudetto e ad un posto al sole in Europa, gli obiettivi sembrano essere ben chiari. I prossimi giorni saranno inoltre necessari per capire quali cessioni potranno esserci e quale sarà il futuro dei giocatori che sono attualmente in prestito altrove.

Calciomercato Juventus, domani incontro Dybala-Inter

I tifosi della Juventus vogliono però sapere anche altro, ovvero quale sarà il destino di Paulo Dybala. Perché tutti i fans della squadra torinese sperano di non vederlo con addosso la maglia dei rivali dell’Inter. Eppure proprio la squadra allenata da Simone Inzaghi pare essere in pole position per aggiudicarsi le prestazioni dell’argentino.

#Inter, 3 cose: – #Inzaghi 2024.

– Giovedì attesa la risposta di #Perisic.

– Sempre giovedì, probabile incontro tra i dirigenti nerazzurri ed entourage #Dybala. Tema: capire se esistono i presupposti per trovare un accordo su ingaggio e durata del contratto. Stop. — Fabrizio Biasin (@FBiasin) May 24, 2022

Come spiega il giornalista Fabrizio Biasin, sono giorni cruciali per il futuro dei nerazzurri. Giovedì dovrebbe andare in scena un incontro tra l’entourage di Dybala e la dirigenza dell’Inter per cercare di capire se ci potrà essere un’intesa su durata del contratto e ingaggio del giocatore. Alla fine della settimana se ne dovrebbe sapere decisamente di più.