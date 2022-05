Calciomercato Juventus, il contatto che sblocca tutto: Allegri gli “dice” addio

Intorno alle 19:00 Andrea Korssund, un reporter di notizie calcistiche, ha pubblicato un Tweet in cui ha descritto un’incredibile indiscrezione di mercato che manderebbe in frantumi l’interesse di Max Allegri.

Quello che ormai è noto al grande pubblico è che la Juventus è alla ricerca di diverse figure di calciatori per rimpiazzare le tante partenze della prossima finestra di calciomercato. Proprio per questo la dirigenza Juventina è molto attenta a tutte le occasioni presenti sulla scena del mercato europeo e non. Basti pensare agli ormai palesati interessi per Pogba e Di Maria, due campioni che la Juve prenderebbe addirittura a parametro zero. In quest’ottica, ecco che nella “Wish list” del “conte Max” è capitato anche il calciatore della nazionale Francese, anch’egli in scadenza contrattuale a fine giugno.

Calciomercato Juventus, Tuchel vuole Dembélé, e Boehly chiama il Barça

Il Tweet di Korssund riguarda proprio l’esterno del Barcellona di Xavi, il cui futuro è davvero incerto. Infatti se in un primo momento i Blaugrana fossero interessati a mandarlo via a tutti i costi a causa delle sue deludenti prestazioni, adesso la situazione è praticamente ribaltata e il club sta praticamente pregando Dembele di restare in Spagna. Secondo la notizia, però, il francese sarebbe un obiettivo di Tuchel e, per questo, il neo presidente del Chelsea sarebbe già entrato in contatto con la dirigenza del club catalano per portare il giovane talento transalpino a Londra, con la trattativa che starebbe addirittura facendo significativi passi in avanti verso la chiusura dell’affare. Se le cose stessero davvero così la “Vecchia Signora” , di fatto anticipata, non potrà gettarsi a capofitto sul caso del giocatore così come ha fatto per Pogba e Di Maria, lasciando Allegri con l’amaro in bocca.